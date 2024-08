Rocket League svela tre tornei aperti a tutti con $435.000 di montepremi: come iscriversi

Psyonix ha annunciato i nuovi tornei di Rocket League, il gioco sportivo a base di automobiline. Gli eventi avranno luogo dal 23 agosto all'8 settembre.

Parliamo di tre tornei aperti con in palio premi in denaro per oltre 435.000 $ destinati ai primi 64 classificati in Nord America e Unione Europea, ai primi 32 in SAM, Medio Oriente e Nordafrica e Oceania e ai primi 16 in Asia Pacifica e Africa subsahariana.