PS5: il nuovo modello richiede l'acquisto di un piedistallo a parte per tenerla in verticale

Guarderemo insomma con nostalgia alle istruzioni di montaggio con tanto di cacciavite , visto che ora per tenere la console in verticale bisogna sborsare ulteriori 30 euro per acquistare il piedistallo ufficiale, sebbene la console stia probabilmente in piedi anche senza (ma a vostro rischio e pericolo).

Diversamente dall'ormai celebre piedistallo della PS5 originale, la cui peculiare applicazione aveva fatto anche discutere inizialmente, i nuovi modelli di console annunciati oggi non hanno tale accessorio in dotazione.

Tra le tante informazioni emerse sui nuovi modelli di PS5 annunciati oggi da Sony potrebbe essere sfuggito un particolare curioso: il piedistallo per tenerle in verticale dovrà essere acquistato a parte perché non è compreso nella confezione.

Un piedistallo di un certo livello

Il piedistallo per tenere le nuove PS5 in verticale

Come riferito chiaramente da Sony, "un nuovo stand verticale compatibile con tutti i modelli PS5 sarà venduto separatamente al prezzo di 29.99€". La console potrà invece sostenersi in orizzontale grazie a un nuovo piedistallo integrato, una sorta di cavalletto che sembra uscire direttamente dalla scocca e fornisce un supporto per stabilizzare la macchina.

Non si tratta chiaramente di una questione sconvolgente, ma chi avesse intenzione di utilizzarlo subito per la console appena acquistata deve mettere in programma 30 euro in più di costo complessivo per la console arrivando a 580 euro per la versione con lettore ottico e 480 per quella digitale.

Questo, in effetti, potrebbe portare in molti a preferire una collocazione orizzontale, laddove in molti casi la PS5 originale veniva posta in verticale, anche per una maggiore semplicità di montaggio.

Per il resto, vi ricordiamo le schede tecniche ufficiali dei nuovi modelli e alcune considerazioni iniziali su questa particolare evoluzione di PS5.