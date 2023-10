Stardew Valley Festival of Seasons: annunciato il tour di concerti, con anche una data europea

Eric Barone ha annunciato che è in arrivo un tour di concerti dedicati a Stardew Valley. Si chiama Festival of Seasons e avrà anche una data europea, precisamente a Londra il 29 aprile 2024. Vediamo però la lista completa delle date e dei luoghi:

Los Angeles - 17 febbraio 2024

Boston - 23 febbraio 2024

Philadelphia - 24 febbraio 2024

New York - 29 febbraio 2024

Seattle - 2 marzo 2024

Chicago - 9 marzo 2024

St. Louis - 10 marzo 2024

Toronto - 15 marzo 2024

Montreal - 17 marzo 2024

Melbourne - 5 aprile 2024

Sydney - 20 aprile 2024

Londra - 29 aprile 2024

Seoul - TBA 2024

Bangkok - TBA 2024

I biglietti per Regno Unito, USA e Canada andranno in vendita il 13 ottobre 2023 (10 del mattino ora locale). Per Melbourne sarà lo stesso giorno, ma ora locale 11:00, mentre per Sydney invece si dovrà attendere il 20 ottobre 2023 alle 11:00 ora locale. Per le date asiatiche si dovrà invece attendere aggiornamento.