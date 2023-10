Disney pensa alla produzione di videogiochi in grande: possibile acquisizione di EA?

Secondo quanto riferito da Bloomberg, una soluzione potrebbe essere il fatto di investire in maniera sostanziosa nei videogiochi, anche attraverso manovre decisamente aggressive , come l'acquisizione di grosse compagnie.

Bob Iger , il CEO di Disney, si trova in un momento particolarmente difficile e potrebbe essere costretto ad effettuare delle mosse piuttosto drastiche per rilanciare la compagnia anche in altri ambiti al di fuori della sua comfort zone, visti i risultati recenti.

Sembra che gli azionisti vogliano spingere Disney a prendere in considerazione il fatto di lanciarsi in maniera più convinta sul mercato videoludico , anche attraverso manovre espansive come l' acquisizione di compagnie già specializzate nell'ambito.

Disney punta Electronic Arts?

Disney e il suo castello-simbolo

Nella fattispecie, l'articolo in questione cita addirittura Electronic Arts come possibile target per un'acquisizione strategica da parte di Disney. Si tratterebbe di una manovra di grande impatto, ma che lancerebbe la compagnia direttamente ai vertici del mercato, in effetti.

Secondo alcuni rappresentanti degli investitori, Disney dovrebbe prendere in considerazione una trasformazione più profonda da compagnia che gestisce licenze per videogiochi a vera e propria compagnia produttrice di videogiochi anche su ampia scala.

Il nome di Electronic Arts viene fornito come esempio di possibile target per un'acquisizione, ma sembra che al momento non ci sia ancora nulla di concreto sotto questo aspetto, tuttavia la prospettiva potrebbe essere interessante.