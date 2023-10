PS5: le cover del vecchio modello non saranno compatibili con la 'slim', Sony lo conferma

Sony ha confermato ufficialmente che le cover di PS5 (modello originale) non saranno compatibili con il nuovo modello "slim" appena annunciato. Si tratta di un dettaglio che tutti davamo per scontato, considerando che i nuovi modelli sono di dimensioni minori e che hanno una struttura della scocca diversa, "spezzata" a 3/4 dell'altezza.

Sony afferma anche che ha intenzione di distribuire le nuove cover per i modelli PS5 a partire dall'inizio del prossimo anno. Non sono stati dettagli sui prezzi, che arriveranno in futuro. Per quanto riguarda i colori, viene confermata la versione completamente nera, la collezione "Deep Earth" (ovvero rosso vulcanico, blu cobalto e argento). Altri colori saranno resi disponibili più avanti.