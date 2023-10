Halo Infinite: la Stagione 5 porta nuove mappe, modalità Extraction, Firefight e tanto altro

Reckoning introduce due nuove mappe Arena , completamente nuove: Forbidden è una mappa simmetrica che predilige gli scontri a medio raggio, mentre Prisma è una mappa più articolata, incentrata sulle miniere dei Covenant usate per estrarre i cristalli da utilizzare per le pistole ad aghi.

Halo Infinite Stagione 5: Reckoning, come mostra il trailer di presentazione, presenta molte novità e anche un tema tendente un po' all'horror, come ci si può aspettare nel periodo di Halloween incombente, grazie all'introduzione di elementi cosmetici ispirati ai Flood .

Continua l'evoluzione di Halo Infinite attraverso molti nuovi contenuti previsti per la Stagione 5: Reckoning in partenza proprio in queste ore, che introduce nuove mappe, nuovo battle pass e il ritorno di alcune modalità storiche con alcune varianti, come Extraction e Firefight.

Nuove modalità e novità per la Forgia

Per quanto riguarda le modalità, torna Extraction da Halo 4, come opzione PvP: entrambe le nuove mappe possono essere utilizzate nelle playlist di questa modalità, che presenta diverse modifiche al gameplay rispetto alla versione originale vista in precedenza.

L'altra modalità di ritorno è la celebre Firefight, in questo caso applicata alla variante King of the Hill, che tuttavia sembra sia in arrivo successivamente nel corso della Stagione 5.

Ci sono poi alcune variazioni per quanto riguarda gli elementi cosmetici, con la possibilità di effettuare nuove combinazioni di elmetti e armature e con l'arrivo di nuovi elementi ispirati ai Flood e dal tema alquanto horror, oltre all'armatura Infinite Mark VI.

Grandi novità anche per quanto riguarda la Forgia con l'introduzione di una serie di strumenti per lavorare sull'intelligenza artificiale. Questo dovrebbe consentire di creare ulteriori situazioni e modalità di gioco lavorando anche sul comportamento di nemici e NPC. Dopo la Stagione 4: Infection, continua dunque l'evoluzione di Halo Infinite con la Stagione 5: Reckoning.