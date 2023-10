Nuova PS5: tutti i dettagli e i commenti a caldo della redazione in un video

La serata di oggi è stata sconvolta dall'annuncio-bomba dei nuovi modelli di PS5 in arrivo da parte di Sony, di cui abbiamo già riportato nel dettaglio ma su cui vogliamo tornare in questa sede per proporvi questo video con tutti i dettagli e i commenti a caldo da parte della redazione.

Lo straordinario documento in questione mostra, in particolare, Pierpaolo Greco e Francesco Serino discutere, analizzare e commentare (ma diciamo anche sbraitare, in diversi casi) le novità annunciate nella giornata di oggi da Sony per quanto riguarda i nuovi modelli di PS5.

Il dinamico duo prende in esame tutti gli aspetti della questione, dal design al prezzo, con le proprie valutazioni rigorosamente a caldo (molto caldo, pure troppo).