PS5 'Slim', il lettore disco può essere acquistato separatamente

Il lettore disco di PS5 "Slim" può essere acquistato separatamente al prezzo di 119,99€, trasformando così una Digital Edition in una Standard Edition sebbene per una cifra totale leggermente superiore.

L'atteso ridimensionamento

PS5 "Slim"

Fin dal reveal di PS5 il fattore di forma della console ha fatto discutere, sia per il design in stile neo-futurista, sia per le dimensioni eccessive, che a quanto pare dipendono soprattutto dal sistema di dissipazione adottato per raffreddare efficacemente i componenti.

L'arrivo di una versione più compatta era dunque richiesto a gran voce dagli utenti, ed è chiaro che anche per Sony questo cambiamento rappresenterà un vantaggio sul piano produttivo, riducendo i costi anche per via dello chassis che unisce i due modelli.