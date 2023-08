PS5 Slim: un video spunta online, sarà vero? Tom Henderson sembra confermarlo

PS5 Slim - nome che ricordiamo non è ufficiale - è uno dei prodotti svelato da tempo da Henderson e nelle ultime 24 ore sono spuntate delle immagini e, ora, un video, che mostrano lo stesso tipo di prodotto. Ovviamente è possibile che tutto sia un falso. Henderson stesso non afferma di non poter confermare la veridicità del video, ma per certo quanto mostrato combacia con i report. Ovviamente questo potrebbe significare che qualcuno ha creato un elaborato falso basandosi sulle informazioni già in rete.

PS5 Slim, come funzionerebbe?

Sulla base di quanto indicato da Henderson nella sua analisi del video, questo modello di PS5 dovrebbe permettere di staccare la sezione del lettore ottico su lato frontale destro: si può infatti notare non solo la linea che spezza a metà la scocca, ma anche che sulla base della console vi è una chiara linea di separazione del blocco destro della console.

L'idea sarebbe quindi che la console venga venduta senza lettore ottico e che questo possa essere acquistato a parte per trasformare una console digital in una console standard. Ovviamente dal punto di vista del pubblico tutto questo avrà senso se il prezzo sarà pari o inferiore alle versioni attuali di PS5.

Tom Henderson afferma inoltre che questa PS5 Slim non è in realtà più piccola del modello originale. Questa nuova versione dovrebbe servire più che altro per ridurre i costi di produzione e di spedizione. Considerando che l'uscita del nuovo modello è prevista per la fine del 2023 secondo alcuni documenti di Microsoft (emersi nel caso con l'FTC) e considerando gli sconti recenti a PS5 in giro per il mondo, l'impressione è che Sony si stia sbarazzando dei vecchi modelli per poter mettere in circolazione unicamente questo nuovo.

Ripetiamo che per ora non vi è nulla di ufficiale. Dovremo attendere un annuncio di Sony.