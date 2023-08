Cosa giocherete questo weekend? Altlas Fallen, oppure di nuovo Baldur's Gate 3?

Questa settimana le novità sono poche, come è tipico per inizio agosto. Spesso infatti gli editori preferiscono attendere almeno settembre prima di pubblicare qualche videogioco, ma ciò non significa che la settimana sia stata completamente vuota.

Inizia un nuovo fine settimana e gli appassionati videoludici potrebbero ora avere un po' più di tempo per dedicarsi ai propri videogiochi preferiti. Tra un impegno famigliare e un po' di tempo passato all'aperto, perlomeno se la temperatura lo permette, non è una cattiva idea svagarsi un po' con un videogioco, che sia una delle ultime novità o un titolo del proprio backlog. Diteci, quindi, cosa giocherete in questo weekend del 12 agosto 2023?

I giochi di inizio agosto 2023

Atlas Fallen ci fa combattere contro creature enormi

Ad esempio, è stato pubblicato Atlas Fallen, un gioco d'azione di Deck 13. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che si tratta di un gioco di qualità non proprio elevata, che purtroppo dispone di una narrativa dimenticabile, di un sistema di combattimento impreciso - forse a causa della volontà di essere più di quel che poteva - e in generale un gameplay caratterizzato da poca varietà, in termini di contenuti, obiettivi e rompicapi. Al tempo stesso, però, ne abbiamo elogiato l'immaginario e gli scenari, che sono affascinanti da vedere e divertenti da esplorare. Infine, abbiamo confermato che le varie dinamiche di gioco si incastrano bene tra loro. Non sarà quindi il gioco migliore dell'anno, ma una sufficienza piena se l'è meritata.

Se però non volete qualcosa di così intenso, allora potrebbe essere arrivato il momento di giocare a Stray, ora che è arrivato su Xbox. Il "simulatore di gatti" era stato pubblicato in esclusiva console lo scorso anno su PlayStation, ma ora è giusto anche sulla "rivale". La qualità dell'avventura felina è ben nota e non possiamo non consigliarvi di dedicarvi a questo piccolo ma affascinante gioco, che fonde platform, enigmi e qualche sequenza un po' più adrenalinica.

Ovviamente, le novità della settimana potrebbero non essere minimamente nei vostri pensieri. Molti si staranno dedicando alla propria partita di Baldur's Gate 3, un gioco così massiccio che richiederà alla maggior parte dei giocatori settimane se non mesi. Larian Studios ha già svelato alcuni dati, informandoci che nel primo weekend gli appassionati si sono dedicati per un totale di 1.225 anni al gioco di ruolo, con ben 88 anni spesi nella creazione del personaggio. Considerando la qualità di Baldur's Gate 3, non crediamo che il secondo fine settimana sarà particolarmente peggiore.

Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 12 agosto 2023?