Baldur's Gate 3, i fan hanno giocato per 1.225 anni nel primo weekend e 368 utenti l'hanno già finito

Baldur's Gate 3 è un successo e tutto lo sanno, ma ora abbiamo alcuni dati ufficiali che permettono di capire esattamente quanto grandi sono i risultati ottenuti da Larian Studios. Ad esempio, ci viene svelato che nel solo weekend di apertura i fan hanno giocato per un totale di 1.225 anni. Inoltre 88 anni sono stati passati nella modalità creazione. In totale, nel primo weekend i fan hanno speso più di 10.000.000 di ore su Baldur's Gate 3.

Scopriamo anche che 368 giocatori hanno finito Baldur's Gate 3 nel solo fine settimana di pubblicazione del gioco. Inoltre, Larian Studios segnala che il 93% dei giocatori ha creato un personaggio personalizzato. Circa il 10% dei giocatori ha speso almeno un'ora durante la creazione del proprio personaggio, a dimostrazione di quanto profondo sia il sistema.

Tra i personaggi preconfezionati, il più selezionato è stato Gale con oltre 27.000 utilizzi. A seguire troviamo Karlach e Astarion. Inoltre, Gale è la settima causa di morte più comune per i giocatori: Larian dice però che è colpa vostra perché siete troppo infiammabili (è una battuta, in caso non si capisca). In generale, il 12% delle morti dei giocatori sono causate da fuoco amico.