Baldur's Gate 3: hotfix 2.1 ora disponibile, ecco cosa cambia

Larian Studios ha annunciato la pubblicazione dell'hotfix 2.1 di Baldur's Gate 3, che mira principalmente a risolvere un problema relativo alle dimensioni dei salvataggi di alcuni giocatori, talmente grandi da generare dei conflitti con il gioco, e riabilitare i salvataggi in cloud.

Come spiegato con post su Steam, infatti, "molti di voi stavano facendo così tante cose in Baldur's Gate 3 che alcuni dei vostri database personali della "storia" (dove sono memorizzate le vostre scelte e azioni) erano diventati troppo grandi. Ora abbiamo reso le loro dimensioni massime infinite (o meglio, infinita quanto lo spazio di archiviazione a disposizione), per tenere conto dell'enorme quantità di cose che tutti voi fate durante i vostri viaggi."