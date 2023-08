Uncharted: il seguito del film è ancora in programma, dice il produttore

"Certamente, ci siamo divertiti molto con quel film, ai fan è piaciuto e anche coloro che non conoscevano la serie l'hanno apprezzato. Dunque abbiamo sicuramente intenzione di farne un altro ", ha affermato Roven in un'intervista pubblicata da Hollywood Reporter.

Atlas Productions è infatti un elemento principale nel progetto cinematografico di Uncharted, insieme a Columbia Pictures e PlayStation Productions, dunque la voce di Roven è alquanto autorevole su questo argomento. Secondo il produttore, i piani sono ancora in corso per il nuovo Uncharted cinematografico.

Sembra che il seguito del film di Uncharted sia ancora in programma , almeno stando a quanto riferito da Charles Roven, produttore di Atlas Production che è ancora uno degli incaricati di mettere in piedi il progetto della nuova pellicola incentrata sulla serie Sony PlayStation.

Nessuna informazione precisa sul nuovo Uncharted

Uncharted: Tom Holland e Mark Wahlberg in una scena del film

Per il resto, però, mancano completamente le informazioni al riguardo, visto che non ci sono stati annunci da parte di altri personaggi coinvolti nel progetto. Il primo film di Uncharted è uscito a febbraio del 2022, con protagonista Tom Holland nel ruolo di Nathan Drake e Mark Wahlberg in quello di Sully.

Nonostante non abbia ottenuto propriamente una grande accoglienza da parte della critica, dal punto di vista commerciale è stato un discreto successo, cosa che ha spinto probabilmente Sony a dare il via libera per un altro adattamento, che si piazzerà come secondo capitolo della serie cinematografica, in attesa di ulteriori informazioni.

Nel frattempo, è arrivato anche il film di Gran Turismo, anche questo non proprio ben accolto dai critici che hanno anche polemizzato sulla sfruttamento di un incidente reale all'interno della storia, ma che potrebbe comunque incontrare il favore del pubblico.

Per quanto riguarda invece la serie videoludica di riferimento, ancora tutto tace su un possibile Uncharted 5.