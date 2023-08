Come da programma, Stray è disponibile da oggi anche su Xbox Series X|S e Xbox One , dopo essere transitato su PC e PlayStation, dove ha raggiunto anche un notevole successo al lancio.

Si tratta di un titolo molto particolare, con un'interazione alquanto limitata e basato soprattutto sull'esplorazione, ma nonostante questo gameplay atipico Stray ha avuto un successo incredibile. Al lancio ha ricevuto una notevole spinta sul fronte mediatico ed è anche finito tra i principali candidati a i giochi dell'anno del 2022.



Stray è stato celebrato da molti per le particolari atmosfere che è in grado di evocare e, ovviamente, per avere un gatto come protagonista, cosa che ha scatenato l'entusiasmo dei fan dei felini. Nel caso non lo conosciate, potete approfondire un po' la questione leggendo la nostra recensione di Stray.

Il gioco ci richiede di esplorare un mondo futuristico e distopico in cui la tecnologia ha preso il sopravvento a l'umanità sembra essere stata totalmente rimpiazzata da robot. All'interno di tutto questo, però, persistono a rimanere i gatti, che a quanto pare hanno costituito una propria società. In questa avventura dobbiamo vagare per varie ambientazioni, scoprendo i segreti di questo strano mondo.