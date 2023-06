Stray annunciato per Xbox, con data d'uscita e trailer

Stray arriverà anche su Xbox, le versioni Xbox Series X|S e Xbox One sono state annunciate nel corso dell'Annapurna Interactive Showcase 2023, con data d'uscita fissata per queste al 10 agosto 2023.

L'idea che Stray potesse arrivare su Xbox era già emersa in passato: qualche settimana fa, il gioco era stato classificato dall'ESRB in versione Xbox, cosa che solitamente anticipa l'annuncio del gioco effettivamente in arrivo sulla piattaforma corrispondente.

L'ente di classificazione aveva poi rimosso il titolo, ma a quanto pare si trattava semplicemente di un leak reale, emerso online per sbaglio prima del tempo. Dunque Stray arriverà il 10 agosto 2023 su Xbox, portando con sé tutto il fascino della nota avventura felina ad ambientazione futuristica.

Dopo essere stata un'esclusiva console PS5, Stray allarga dunque i propri orizzonti e giunge sulle console Microsoft. Pur essendo un titolo molto particolare, con un'interazione alquanto limitata e basato soprattutto sull'esplorazione, Stray ha avuto un successo incredibile.

Il gioco di Annapurna è stato nominato anche tra i giochi dell'anno del 2022, celebrato da molti per le particolari atmosfere che è in grado di evocare e, ovviamente, per avere un gatto come protagonista, cosa che ha scatenato l'entusiasmo dei fan dei felini. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Stray.