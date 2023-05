Stray su Xbox Series X|S e Xbox One classificato dall'ESRB: arriva su console Microsoft?

Stray potrebbe essere in arrivo su Xbox Series X|S e Xbox One, considerando che tali versioni del gioco sono state recentemente classificate dall'ESRB, ovvero l'ente americano preposto alla suddivisione dei prodotti per fasce d'età.

Il particolare titolo fantascientifico in declinazione felina ha ricevuto una classificazione "E", ovvero adatto a tutti, ma quello che interessa in particolare sono le piattaforme per cui il gioco è stato classificato, ovvero le console Microsoft, su cui è probabile, a questo punto, che arrivi nel prossimo futuro.



Stray è attualmente un'esclusiva console su PS5, lanciato direttamente su PlayStation Plus e diventato subito una sorta di fenomeno di massa: il gioco Annapurna Interactive, nonostante la sua particolarità evidente, è stato anche candidato in diversi casi al titolo di gioco dell'anno ed è stato ampiamente sotto i riflettori per vari mesi, fino alle numerose candidature ai The Game Awards 2022.

Nel caso non si tratti di un errore, cosa comunque possibile, la classificazione ESRB indicherebbe che il rapporto di esclusiva con Sony è quasi concluso e Stray potrebbe dunque arrivare anche su Xbox Series X|S e Xbox One, come spesso accade con i giochi indie e third party.

A questo si aggiunge l'ipotesi che possa essere lanciato direttamente su Xbox Game Pass, considerando che al suo arrivo su PS5 è uscito al day one all'interno di PlayStation Plus Extra, e spesso tali iniziative corrispondono tra i due servizi in abbonamento. In ogni caso, attendiamo eventuali annunci da parte di Annapurna Interactive.