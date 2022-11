Stray: utente si lamenta delle nomination ai TGA, Annapurna risponde ironicamente

Stray ha ricevuto a sorpresa diverse nomination ai The Game Awards 2022, fra cui quella per la categoria Game of the Year: un risultato davvero strepitoso per l'avventura a quattro zampe di Blue Twelve Studio.

Nello specifico, la lista dei finalisti ai The Game Awards 2022 ha visto Stray portare a casa ben sei nomination: un utente si è lamentato della cosa, dicendo che in caso di vittoria avrebbe perso fiducia nell'industria, e Annapurna gli ha risposto ironicamente con la GIF qui sotto:

Nella nostra recensione di Stray abbiamo definito il gioco "una piccola perla, un'avventura in grado di regalare sequenze davvero suggestive e una storia affascinante, finanche commovente in alcuni frangenti, che poggia sulle solide basi di una lore molto ben scritta."

Che ciò sia sufficiente o meno a giustificare il fatto che l'avventura con protagonista un gatto randagio sia finita tra i finalisti dei The Game Awards, anche e soprattutto nella categoria Game of the Year, è un altro paio di maniche.

Sarà dunque molto interessante scoprire come andranno le cose: l'appuntamento con la cerimonia di premiazione è fissata al prossimo 8 dicembre.