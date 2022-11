Nintendo pubblica un trailer dedicato alle nonne che giocano a Switch Sports

Nintendo ha pubblicato un nuova pubblicità dedicata a Nintendo Switch Sports, ma non si tratta di un trailer qualunque: il video è infatti dedicato alle nonne! Più precisamente, serve per mostrare anche Survival Bowling, una modalità online del gioco. Potete vederlo qui sopra.

Nel video, la nonnina che gioca a Nintendo Switch Sports afferma: "Ehilà dolcezza, puoi chiamarmi nonnina. Inizio la mia mattina con un bella tazza calda di té e una dominazione glaciale nelle partite di Nintendo Switch Sports. Per tutti coloro che sono meno esperti, Survival Bowling in Nintendo Switch Sports è una modalità online con 16 sfidanti."

Il trailer di Nintendo Switch Sports ci mostra poi una serie di vestiti per i propri personaggi, con alcuni perfetti per la nonna al centro del filmato. Il trailer è certamente molto divertente e alternativo.

Il bowling di Nintendo Switch Sports

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Nintendo Switch Sports si è rivelato un'esperienza piacevole, assolutamente riuscita nel suo obbiettivo principale, e cioè far giocare chiunque, dall'appassionato al novizio. C'è una certa disparità tra i vari sport, sia come qualità (il badminton ci ha lasciati abbastanza perplessi), sia come complessità (il calcio è nettamente più stratificato degli altri), ma in generale si tratta di un'esperienza perfetta per il multiplayer locale, perché è in grado di divertire in pochi secondi, grazie alle meccaniche essenziali e ai controlli (motion) immediati. Anche a livello grafico il lavoro svolto è pregevole: non tanto a livello tecnico, quanto a livello stilistico. I nuovi personaggi sono meno iconici dei Mii, ma sicuramente più piacevoli da guardare, e animati meglio."

"L'online amplifica l'esperienza basilare: è vero che ci sarà un ranking per i giocatori competitivi, è altrettanto vero che la sua funzione principale, riuscita appieno, è quella di fornire alternative al gioco in locale. Perché sfidare assieme a un amico degli utenti in rete è sicuramente più divertente che limitarsi alla CPU. Sappiamo che il golf sarà introdotto in autunno, ma la nostra impressione è che sarà soltanto la prima aggiunta: Nintendo Switch Sports potrebbe essere un gioco in costante espansione. Lo sarà sicuramente negli elementi da sbloccare, forse anche per le specialità."