Gears of War, il film: il creatore del gioco non vuole assolutamente Chris Pratt nel cast Netflix

Come saprete, Netflix sta lavorando a un film di Gears of War, la saga attualmente di Microsoft. Non si hanno grandi informazioni a riguardo e non si conosce il cast, ma il creatore del gioco - Cliff Bleszinski - ha le idee molto chiaro: tutti ma non Chris Pratt.

Bleszinski ha detto la propria tramite Twitter, dove ha scritto: "Oh, tenete Chris Pratt lontano dal franchise di Gears, per favore", seguito da un'imprecazione che non riteniamo necessario tradurre. L'autore non dà vere e proprie ragione per le quali Chris Pratt non dovrebbe essere parte di Gears of War: magari gli è semplicemente antipatico, oppure non apprezza come l'attore sia un po' ovunque ultimamente. Magari tutto si ricollega anche alle discussioni sul Super Mario di Pratt per il film di Nintendo.

Dobbiamo inoltre ricordare che Bleszinski non è più legato in alcun modo alla saga e non ha ovviamente alcuna voce in capitolo per quanto riguarda il casting del film di Gears of War o qualsiasi altro elemento.

Bleszinski scherza però sul fatto che Pratt dovrebbe interpretare tutti i membri della famiglia Carmine. Inoltre, proseguendo con gli scherzi, qualcuno ha fatto creare a una IA delle immagini di personaggio di Gears of War con il volto di Chris Pratt. Potete vedere le immagini qui sopra.

Bleszinski ha poi detto che Ryan Reynolds sarebbe un perfetto Baird. Pare quindi che l'autore abbia in mente i personaggio "giusti" per i personaggi di Gears of War.

Voi cosa ne pensate? Quali sono i migliori?