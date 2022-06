Super Mario: Chris Pratt afferma che la sua voce sarà "diversa" e "aggiornata"

Chris Pratt ha dichiarato che la sua voce nel film di Super Mario sarà "diversa da qualsiasi cosa" mai sentita in un prodotto di Super Mario.

Parlando con Variety, Pratt ha spiegato che la sua voce non sarà un'imitazione esatta della tipica voce di Mario di Charles Martinet, ma sarà invece "una versione aggiornata", qualsiasi cosa voglia dire.

"Ho lavorato a stretto contatto con i registi, ho provato diverse cose e sono arrivato a qualcosa di cui sono davvero orgoglioso e che non vedo l'ora che la gente veda e senta", ha detto.

"È una narrazione animata con voce fuori campo. Non è un film in live-action. Non indosserò una tuta da idraulico per correre dappertutto. Sto dando voce a un personaggio animato, ed è una voce in una versione aggiornata e diversa da qualsiasi cosa abbiate mai sentito prima nel mondo di Mario".

Chris Pratt e Super Mario da Super Mario Odyssey

Non è la prima volta che vengono date rassicurazioni sul doppiaggio inglese di Super Mario: ad esempio, Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination, ha affermato che le critiche a Chris Pratt si dissolveranno quando la gente lo sentirà.

Noi italiani dovremo attendere di ascoltare il doppiaggio nella nostra lingua: la performance di Chris Pratt non ci interessa poi molto. Ricordiamo che il film è previsto per la primavera 2023.