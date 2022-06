Fortnite x Stranger Things: nuova collaborazione in arrivo secondo i dataminer e leaker

Secondo alcuni leaker e dataminer, una nuova collaborazione tra Fortnite e Stranger Things è in arrivo, probabilmente il primo luglio.

Secondo quanto indicato, nel più recente update è stato inserito nelle linee di codice un riferimento al "WaffleWarrior": questo potrebbe indicare che Undici è in arrivo in Fortnite, in quanto la ragazza mangia solo waffle nella serie. L'idea è che il personaggio di Stranger Things sia aggiunto come skin nel negozio di Fortnite.

Inoltre, è da tempo che non si vedono le vecchie skin nel negozio di Fortnite, quindi sarebbe una buona occasione per rimetterle in vendita. Ovviamente per ora è solo una speculazione: non abbiamo una conferma definitiva di questa collaborazione, che avrebbe però senso visto che la quarta stagione Parte 2 è in uscita.

Abbiamo anche visto il trailer di Stranger Things Stagione 4 Parte 2, recentemente.