Stranger Things 4 Parte 2: nuovo trailer pubblicato da Netflix ricorda la data di uscita

Un nuovo trailer di Stranger Things Stagione 4 Parte 2 è stato pubblicato da Netflix, tramite il proprio profilo Twitter. Il video ricorda anche la data di uscita: il 1 luglio 2022. Ovviamente, trattandosi di una Parte 2, include molteplici spoiler sulla trama della Parte 1: proseguite oltre l'immagine e guardate il trailer a vostro rischio!

Parte dei protagonisti di Stranger Things Stagione 4

Il trailer inizia con la banda di Hawkins che viaggia in un furgone, preparata per affrontare Vecna, nel mentre una voce sinistra promette che "Hawkins cadrà".

Il montaggio di clip che segue promette un finale di due episodi ricco di azione e tensione. Vediamo Nancy che affronta Vecna nel corridoio di un ospedale, Will che afferma che Vecna non si fermerà finché non avrà preso tutti, Max che accende il suo walkman (presumibilmente con Kate Bush pronta e caricata nel registratore) ed Eddie che prepara la sua chitarra per un assolo selvaggio nel Sottosopra.

In Russia, vediamo Murray che abbatte i nemici (non è chiaro se russi o mostri) con un lanciafiamme e Hopper che scappa da un Demodog sparando con un AK-47. E nel laboratorio, soldati armati di scudi e pistole fanno irruzione nei corridoi. Sembra che le cose stiano per prendere il via in tutti gli angoli del mondo di Stranger Things.

Diteci, vi sta piacendo Stranger Things Stagione 4? Ricordiamo che Stranger Things 4 è la serie con il debutto migliore di sempre su Netflix.