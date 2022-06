GTA 6: storia, personaggi e ambientazione emergono da nuovi leak presunti

Un gigantesco presunto leak su GTA 6 è emerso online in queste ore, riguardante vari dettagli fra storia, personaggi e ambientazione dell'attesissimo nuovo capitolo della serie Rockstar Games, ma ovviamente si tratta di informazioni da prendere solo come voci di corridoio non controllate.

Si tratta chiaramente di rumor, dunque è anche difficile considerare le informazioni in questione come spoiler, ma se siete proprio sensibili all'argomento e volete andare sul sicuro considerate che il leak riporta una serie di anticipazioni sulla storia che potrebbero essere importanti, anche se è difficile stabilirne la veridicità.

Secondo quanto riferito da XFire e da alcuni presunti leaker, GTA 6 dovrebbe avere due protagonisti, un fratello e una sorella, che si ritrovano separati in seguito all'uccisione dei genitori.

GTA 6, un mock up inventato della copertina

Questo evento viene illustrato all'interno di una sorta di prologo al gioco, che si svolge in Brasile, nel 2003, con l'omicidio ad opera del cartello della droga.

L'ambientazione poi cambia dopo il prologo e si sposta nella contemporaneità e probabilmente - almeno per la maggior parte del tempo - negli USA. Fratello e sorella si riavvicinano, ma si ritrovano disposti ai lati opposti della società: il fratello è diventato un agente della DOA, ovvero la versione fittizia della DEA, il nucleo di polizia incaricato di indagare sui crimini legati alla droga. La sorella è invece diventata un boss del cartello, sebbene la sua scalata al potere sia una sorta di copertura nel tentativo di vendicarsi degli assassini dei genitori.

A quanto pare, i due si ritroveranno in un incontro/scontro che si svolge "nella maniera più dura", ovvero probabilmente in una sorta di scontro a fuoco, o qualcosa del genere. Secondo quanto riferito, tra le ambientazioni dovrebbero esserci Cuba, Colombia, Vice City e Carcer City, quest'ultima dovrebbe essere posta vicino a Liberty City.

Sempre secondo questi dubbi leak, il gioco dovrebbe basarsi su tecnologie all'avanguardia e presentare anche scenari distruttibili, mentre per quanto riguarda il periodo di uscita si parlerebbe del 2024. Come detto sopra, prendete il tutto solo come voci di corridoio incontrollate, d'altra parte di ufficiale da Rockstar Games sappiamo soltanto che il gioco è in sviluppo e che probabilmente l'uscita non è prevista prima del 2023.