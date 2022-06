Resident Evil 2/3 Remake: video confronto di Digital Foundry per le versioni PS5 e Xbox Series X|S

Capcom ha da poco pubblicato un aggiornamento per le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Ora, Digital Foundry ha realizzato un video dedicato a questo update tecnico e spiega i dettagli di quanto realizzato dallo sviluppatore. Potete vedere il filmato qui sopra. Precisiamo che Resident Evil 7 biohazard non è incluso in questo confronto e sarà trattato in una differente analisi.

Prima di tutto, Digital Foundry ricorda che Capcom ha incluso nuove opzioni grafiche, come migliore risoluzione, ray tracing e supporto ai 120 Hz.

Digital Foundry ha iniziato analizzando il ray tracing che si attiva in due componenti del gioco: riflessi e illuminazione globale. In precedenza, il sistema dei riflessi di Resident Evil 2 e 3 aveva vari problemi. Ora, la qualità media è migliorata, anche se comunque la risoluzione non è particolarmente elevata. Anche l'illuminazione globale è migliorata, anche se si tratta più di un aggiunta che di una vera e propria sostituzione del sistema di illuminazione originale. Nel complesso, il ray tracing non rivoluziona il gioco secondo la testata, ma va a risolvere alcuni dei problemi originali.

Per la risoluzione, PS5 e Xbox Series X propongono un 2160p checkerboarded, mentre Xbox Series S si ferma a un 1440p, anch'esso ricostruito. La console minore di Microsoft deve accontentarsi di riflessi ray tracing di risoluzione minore, inoltre. Nel complesso, viene spiegato che il miglioramento è minimo, ma i dettagli più piccoli come i capelli o le texture distanti sono più chiari.

Le prestazioni dipendono ovviamente dalla modalità grafica scelta per giocare in Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Con il ray tracing attivo, si arriva a 40-60 FPS, con Series S che si deve accontentare di un 30-50 FPS, con anche alcuni cali a 26 FPS per le sequenze filmate più complesse. Il VRR aiuta a migliorare la situazione, ma solo su Xbox Series X.

La modalità Frame rate elimina il ray tracing e offre le risoluzioni già indicate, ma senza limiti di FPS. Il risultato finale è di norma intorno ai 100 FPS, con minimi a 80 FPS e massimi a 120 FPS. Nel caso di Series S, il risultato è simile a PS5 e Xbox Series X, ma i cali peggiori arrivano anche a 70 FPS. Nel complesso, Xbox Series X è la console che offre migliori prestazioni, in media 5 FPS in più rispetto a PS5.

Ecco anche il video confronto su PS5, PS4 e Xbox realizzato da ElAnalistaDeBits.