State of Play in arrivo? Cosa aspettarsi, tra i rumor di God of War Ragnarok e hardware da gaming

Sony potrebbe avere in programma un nuovo State of Play entro la fine di giugno, con interessanti novità per i giocatori PS5, PS4 e forse anche per quelli PC. A suggerirlo le numerose voci di corridoio degli ultimi giorni e in particolare le soffiate di Tom Henderson, giornalista e insider, particolarmente affidabile e che di recente non ha sbagliato un colpo. Facciamo il punto su cosa possiamo aspettarci dal prossimo showcase PlayStation.

Come di certo saprete, c'è già stato uno State of Play a giugno, indubbiamente solido e soddisfacente, ma completamente incentrato su giochi di terze parti. Insomma, è lecito attendersi novità anche da parte delle produzioni dei PlayStation Studios e diversi insider affermano che per l'appunto il prossimo showcase arriverà entro la fine del mese.

Tom Henderson in particolare si basa sulle sue fonti interne e alcuni indizi da non trascurare. Il primo è che è stato annunciato un nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7 in arrivo questa settimana, con i dettagli ancora da definire e che dunque potrebbe trovare spazio in un eventuale State of Play. Inoltre, c'è ormai la convinzione diffusa che finalmente Sony sia pronta ad annunciare la data di uscita di God of War: Ragnarok, presumibilmente fissata per l'autunno del 2022, come suggerito da Jason Schreier di Bloomberg, altra fonte di informazioni molto affidabile nel panorama videoludico.

Oltre a Gran Turismo 7 e la nuova epopea di Kratos e Atreus, nel prossimo State of Play potrebbero arrivare anche delle interessanti novità sul versante hardware. No, niente PS5 Slim, Pro o cose del genere, piuttosto in questi giorni si è parlato di una sorta di Dualsense Pro, ovvero un controller per PS5 pensato per i giocatori più esigenti con stick e grip rimovibili, trigger stop e pulsanti aggiuntivi nella parte posteriore. La fonte è una delle tante gole profonde di Tom Henderson, che tra l'altro parlano anche di una nuova linea di cuffie, con audio 3D sia cablate che wireless, nonché una linea di monitor da gaming con risoluzione dal Full HD al 4K e refresh rate da 144 Hz a 240 Hz, supporto alla tecnologia VRR, G-Sync, HDR, bassa latenza, nonché caratteristiche esclusive PlayStation, come l'HDR TOne Mapping e l'Auto Genre Picture Mode.

God of War Ragnarok, a breve verrà finalmente svelata la data di uscita?

Quelle elencate qui sopra potrebbero non essere le uniche novità in arrivo durante il presunto State of Play di fine giugno. In fin dei conti la lineup per il 2023 di PS5 e PS4 è ancora tutta da mettere a fuoco e ad eccezione di Marvel's Spider-Man 2, il multiplayer di The Last of Us e Horizon Call of the Mountain per PSVR2 (tutti e tre ancora da confermare tra l'altro), non sappiamo ancora cosa hanno in serbo per noi i PlayStation Studios.

In tal senso possiamo solo affidarci alle immancabili voci di corridoio degli ultimi mesi. Ad esempio, Sony pochi mesi fa ha registrato il marchio Knack in Giappone, suggerendo un nuovo capitolo della serie ideata da Mark Cerny. A più riprese poi si è parlato anche di possibili nuovi giochi di Infamous e Sly Cooper, con quest'ultimo che verrà annunciato proprio durante uno State of Play quest'anno in occasione del ventesimo anniversario della serie, secondo Nick Baker.

Inoltre, ci aspettiamo che i PlayStation Studios siano al lavoro anche su altri giochi in programma per il lancio di PlayStation VR2, che salvo sorprese dovrebbe debuttare durante il corso dei primi mesi del 2023.

E voi cosa ne pensate, ci sarà davvero un nuovo State of Play nei prossimi giorni? E quali annunci vi aspettate? Fatecelo sapere nei commenti.

