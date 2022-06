PS5: Sony presenterà nuove cuffie con audio 3D e monitor da gaming, dice un leaker

Sony è in procinto di presentare tre nuove cuffie con audio 3D e due nuovi monitor da gaming compatibili con PS5, stando a quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson.

Il leak confermerebbe che l'azienda si prepara a lanciare nuove periferiche hardware, incluso il controller pro per PlayStation 5 di cui sono emersi i dettagli alcuni giorni fa.

Tornando alle cuffie, si tratterebbe di tre modelli prodotti sotto la nuova etichetta INZONE di Sony:



INZONE H3 - cablate, più economiche e dotate di audio spaziale a 360 gradi.

- cablate, più economiche e dotate di audio spaziale a 360 gradi. INZONE H7 - wireless, con un'autonomia migliorata e audio spaziale a 360 gradi.

- wireless, con un'autonomia migliorata e audio spaziale a 360 gradi. INZONE H9 - wireless, più costose, con tecnologia di cancellazione del rumore e audio spaziale a 360 gradi.

Il prezzo degli headset non è ancora stato rivelato, ma contestualmente a questi prodotti, come detto, vedremo anche il lancio di due monitor da gaming, anch'essi appartenenti alla linea INZONE e dotati di caratteristiche esclusive PlayStation, come l'HDR TOne Mapping e l'Auto Genre Picture Mode.

Ottimizzati per PS5, i monitor vanteranno da un parte una risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, dall'altra una risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento a 240 Hz, in entrambi i casi con supporto alla tecnologia VRR (HDMI / G-Sync), HDR, bassa latenza (1 millisecondo grey-to-grey) e alcune feature specifiche per il gaming.