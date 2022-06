PS5: Sony starebbe lavorando a un controller Pro dedicato, con delle caratteristiche esclusive

Stando all'insider Tom Henderson, che ultimamente è in grandissimo spolvero, Sony sarebbe al lavoro su di un controller Pro per PS5, con delle caratteristiche esclusive molto avanzate. Stando a quanto riportato, l'annuncio del nuovo hardware arriverà nelle prossime settimane.

Presto avremo un controller Pro per PS5?

Il nome in codice del controller dovrebbe essere "Hunt", mentre tra le caratteristiche dovrebbero esserci gli stick rimuovibili, i trigger stop e i pulsanti posteriori.

Henderson ha verificato la sua fonte, che gli ha anche fornito delle immagini dei prototipi (non pubblicate) e che naturalmente è voluta rimanere anonima per evitare problemi.

Stando all'insider, le immagini mostrano un controller nel classico stile di PlayStation 5, quindi simile al DualSense dal punto di vista del design, ma con delle differenze importanti, una delle quali sarebbero i pulsanti sotto agli stick analogici, che consentono di rimuoverli. Sony li chiama: "removable stick units".

Un'altra caratteristica avanzata è quella dei trigger stop nella parte posteriore del controller, che si aggiungono ai flappy paddle/button. Si tratta di novità introdotte nei controller di SCUF Gaming e NACON che sono diventate popolarissime negli ultimi anni tra i videogiocatori più esigenti.

Il prototipo avrebbe anche dei grip per aiutare a tenere il controller, anch'essi rimuovibili.

Stando alla stessa fonte, quello che viene chiamato internamente PS5 Pro Controller, avrà anche un grosso update a livello di software.

Non è chiaro quando sarà svelato, ma la fonte afferma che arriverà "presto". Henderson, comunque, parla di diverso nuovo hardware svelato da Sony entro la fine di giugno, come rivelatogli da diverse fonti (nessuna nuova console, per chi se lo stesse chiedendo), ma non è chiaro se ne farà parte anche il PS5 Pro Controller.

Come sempre vi invitiamo a prendere le informazioni provenienti da fonti non ufficiali con le dovute cautele, anche se va detto che Henderson si è dimostrato essere affidabilissimo con i suoi resoconti. Giusto recentemente aveva svelato in anticipo la presenza di Hideo Kojima all'evento Xbox.