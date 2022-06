Star Wars KOTOR 2 riceverà contenuti tagliati, ma dovrete iniziare un nuovo salvataggio

Star Wars KOTOR 2 The Sith Lords includerà su Nintendo Switch nuovi contenuti, più avanti quest'anno, provenienti dal cut content originale. Per poterli sfruttare, però, sarà necessario avviare un nuovo salvataggio.

Tali contenuti vennero rimossi dall'originale KOTOR 2 durante lo sviluppo e includono missioni, dialoghi e altri elementi che si legano a tutto il gioco. Visto che questi contenuti non solo un unico blocco indipendente ma si fondono con i contenuti base del gioco, sarà necessario avviare un nuovo salvataggio per far sì che il videogame li riconosca e inserisca.

L'informazione è stata confermata dall'account ufficiale del team Aspyr, che si sta occupando del porting del gioco.

Tutto il nuovo contenuto sarà condiviso gratuitamente. Ricordiamo che la versione Switch di Star Wars KOTOR 2 è disponibile su Nintendo Switch dall'8 giugno 2022.