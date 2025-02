Epic Games Store per mobile regala Star Wars Knights of the Old Republic 1 e 2 su iOS e Android

Non solo giochi per PC, Epic Games Store di recente ha iniziato a regalare anche dei titoli per iOS e Android tramite l'app per mobile dello store. Questo mese in particolare i giocatori possono ottenere gratuitamente Star Wars: Knights of the Old Republic e Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords gratuitamente.

Potrete riscattare questo regalo entro e non oltre il 20 marzo. Infatti, al momento lo store mobile di Epic Games Store regala giochi a cadenza mensile, mentre in futuro verranno elargiti ogni settimana, proprio come lo store per PC. Per ottenere i due titoli sopracitati ovviamente dovrete essere in possesso dell'app mobile dell'Epic Games Store per iOS e Android (ecco la nostra guida su come scaricarla e installarla). Una volta soddisfatto questo requisito non resta che reclamare questi regali visitando la sezione dedicata ai giochi gratis del negozio.