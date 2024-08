Come installare Epic Games Store Mobile su iOS e Android: la guida passo passo

Anni di lotte e soldi spesi, ma finalmente il negozio digitale della compagnia di Fortnite è arrivato sui dispositivi mobile; ora la domanda è: come installare Epic Games Store su iOS e Android? Si tratta in realtà di un procedimento molto semplice, se sapete come eseguirlo ovviamente.

In questo articolo vogliamo quindi spiegarvi passo passo come installare l'Epic Games Store su dispositivi Apple così come su smartphone Android, senza dimenticare di chiarire come installare giochi come Fortnite, Fall Guys o Rocket League.