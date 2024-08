Google ha reso disponibile il nuovo Imagen 3 per generare immagini IA, ma lo potete ancora fregare

A quanto pare Google ha da poco reso disponibile negli Stati Uniti la sua ultima innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale: Imagen 3, un generatore di immagini basato sull'IA che promette qualità visiva senza precedenti. Questo strumento, accessibile tramite la piattaforma AI Test Kitchen di Google, si distingue per la capacità di creare immagini più dettagliate, con un'illuminazione migliorata e meno artefatti rispetto ai suoi predecessori.

Imagen 3 è stato introdotto per la prima volta durante l'evento Google I/O di maggio 2024, ma solo recentemente è stato reso disponibile al pubblico su vasta scala. Attraverso la piattaforma Vertex AI, gli utenti ora possono sperimentare le capacità avanzate di questo strumento, che permette di generare immagini dettagliate a partire da semplici descrizioni testuali. Inoltre, Imagen 3 offre la possibilità di modificare le immagini esistenti selezionando una parte specifica e descrivendo i cambiamenti desiderati.

Uno degli aspetti più interessanti di Imagen 3 è la sua capacità di superare i limiti dei modelli precedenti, offrendo immagini con dettagli più fini e un'illuminazione naturale. Alcuni utenti di Reddit hanno iniziato a esplorare le potenzialità di Imagen 3 la scorsa settimana, con risultati impressionanti. Il 13 agosto, Google ha pubblicato un documento di ricerca dettagliato che illustra le innovazioni tecniche dietro questo strumento.

Ecco come i giornalisti di The Verge sono riusciti a far disegnare Sonic all'IA di Google

Nonostante le sue avanzate funzionalità, Imagen 3 mantiene alcune restrizioni per prevenire abusi. Ad esempio, il generatore non crea immagini di personaggi pubblici come Taylor Swift né di armi. Queste limitazioni rappresentano un approccio più cauto rispetto ad altri strumenti come Grok, il generatore di immagini IA integrato nella piattaforma X di Elon Musk, che è noto per la creazione di contenuti controversi, inclusi immagini con droga, violenza e personaggi pubblici in situazioni ambigue.

Anche gli strumenti AI di Google non sono però esenti da problemi: all'inizio di quest'anno, la società ha dovuto interrompere temporaneamente la generazione di immagini con il chatbot AI Gemini a causa di segnalazioni di immagini storicamente inesatte. Lo stesso Imagen 3 permette di aggirare alcune delle sue limitazioni: basta descrivere accuratamente i personaggi o gli oggetti che si vogliono rappresentare. È così che alcuni sono riusciti a creare immagini che somigliano a personaggi famosi come Sonic the Hedgehog e Mario, o a loghi di aziende rinomate come Apple, Macy's, Hershey's e persino Google stesso.

Voi che cosa ne pensate, siete curiosi di provare la nuova versione del Dall-E di Google?