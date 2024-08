Palworld si congratula con Black Myth: Wukong, ora il secondo titolo più giocato di sempre su Steam

L'attuale classifica dei titoli più giocati di sempre su Steam vede in prima posizione PUBG: Battlegrounds, ma sarà dura per Wukong raggiungerlo visto che parliamo in quel caso di ben 3,26 milioni di utenti contemporanei.

"Congratulazioni a Black Myth: Wukong per essere diventato il secondo titolo più giocato di sempre su Steam", ha scritto il team di Palworld in un post pubblicato su Twitter. " Questo è stato un grande anno, ricco di giochi divertenti , e siamo davvero orgogliosi di poter stare al fianco di prodotti così straordinari."

Un debutto incredibile

Prevedibilmente primo nella classifica dei giochi più venduti su Steam, Black Myth: Wukong è stato protagonista di un debutto assolutamente incredibile, spinto dal grande entusiasmo dell'utenza cinese, che sta anche riempiendo la pagina del titolo di recensioni positive.

Non c'è dubbio che titoli come Wukong e Genshin Impact abbiano con il loro successo cambiato in maniera radicale uno scenario che in precedenza non vedeva le produzioni cinesi come grandi protagoniste a livello internazionale.

Avete letto la nostra recensione di Black Myth: Wukong?