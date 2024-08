One Piece Stagione 2 mostra i nuovi attori e relativi personaggi, con anche un lungo messaggio di Oda

Tramite Twitter, l'account ufficiale di One Piece - la serie TV di Netflix - ha condiviso un messaggio del creatore del magna, Oda , e ha anche indicato in una comoda immagine tutti gli attori per ora annunciato per la seconda stagione.

ll messaggio di Oda sulla serie TV di One Piece

"Sì, il live-action One Piece è attualmente in produzione, con le riprese ben avviate. La storia riguarderà Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island! Pensateci. Immaginate quanto costerà! Lol. Ma che si tratti della sceneggiatura o del cast, continuo a insistere su questo o quello, il che fa dire a Matt lo showrunner "Aaarrgh!" e a Netflix "Noooo!" e domani agli studios "Cosaaaa" mentre si strappano i capelli."

"Capita tutto questo, anche se in realtà abbiamo legato molto durante la realizzazione della prima stagione. Ma è perché condividiamo tutti la stessa passione per questo show! Come per la scorsa stagione, hanno fatto di tutto per promettere che non pubblicheranno la serie finché non sarò soddisfatto. Questo non è nel contratto, sapete. È una promessa che mi hanno fatto a voce. Spero che possiate apprezzare quanto siano straordinari e determinati a mantenere la parola data. E hanno certamente dimostrato la loro capacità di portare questo mondo sullo schermo."

"Non vedo l'ora di vederla! Nel frattempo, il cast precedentemente annunciato è stato indicato sull'account ufficiale di Twitter, quindi andate a dare un'occhiata. La Rotta Maggiore è un "Mondo" ancora più esteso. Vi chiederete: qual è l'ispirazione dietro questo regno? Come si collega al mondo reale? Naturalmente, i membri del cast sono stati riuniti da tutto il mondo e non posso fare a meno di emozionarmi pensando a come l'avventura sia già iniziata! Per quanto riguarda quelli ancora da annunciare... che ne sarà di Vivi? E Miss All Sunday? Cosa faranno con Chopper? Non possiamo annunciare tutti in una volta, ma da domani annunceremo altri membri del cast: lo faremo il 21, 22 e 23 agosto. Tenete d'occhio questi annunci e restate sintonizzati per altri emozionanti aggiornamenti in arrivo!"

Ecco infine THE ONE PIECE, il remake animato che si è mostrato con nuove immagini recentemente.