Life is Strange: Double Exposure, abbiamo provato l'atteso ritorno di Max

Tra la separazione di Dontnod dal marchio e la decisione di raccontare vicende sempre più staccate da quella di Max Caulfield e Chloe Price, però, negli anni l'appassionata fanbase di Life is Strange ha iniziato a supportare con sempre meno veemenza il marchio, un po' per un percepito calo qualitativo in termini di torie e un po' perché i nuovi sviluppatori non sono mai riusciti a ricatturare pienamente il fascino dell'esperienza da cui tutto è nato. Oggi, quindi, Deck 13 ha scelto di provarci nel modo più ovvio possibile : ripuntando i riflettori sulla giovane Max. La nuova avventura, chiamata Double Exposure, è quindi una sorta di seguito diretto del primissimo episodio, con Max Caulfield impegnata in un misterioso caso di omicidio e ancora in possesso dei suoi straordinari poteri di manipolazione temporale.

Considerando che viene da un'era in cui non sono mancate le ecatombi di titoli prevalentemente narrativi (peggio ancora se a episodi), il successo ottenuto dal primo Life is Strange è davvero sorprendente . Certo, il titolo fondeva a meraviglia teen drama, realtà parallele e tutta una serie di ottime trovate in un pacchetto davvero superiore a qualunque possibile aspettativa, ma pochi avrebbero previsto la nascita di una serie piuttosto affermata dall'episodio "madre".

Prove nascoste

La scena da noi giocata si svolgeva già dopo qualche ora dall'inizio dell'avventura, che per intenderci, vede Max fare sfoggio dei suoi poteri dopo l'omicidio di un'amica di nome Safi. Nel caso siate preoccupati per le incongruenze legate ai finali multipli del capitolo originale, comunque, non fasciatevi la testa prima del tempo: gli sviluppatori hanno confermato che il gioco contiene nel prologo varie scelte multiple di dialogo, che servono a tutti gli effetti per regolare gli eventi della campagna in base al finale ottenuto in passato.

Torneremo su questo specifico argomento, ma è il caso di precisare che, nonostante questo stretto collegamento alla narrativa del primo Life is Strange, Double Exposure è comunque pensato per essere godibile anche da coloro che non hanno alcun attaccamento alle vicende legate a Chloe ed è prevalentemente per questo che racconta una storia del tutto nuova.

Il capitolo giocabile, in particolare, si concentrava sul personaggio di Moses, un amico di Max che insegna nella stessa scuola in cui lei lavora, sospettato dell'omicidio di Safi e in quello specifico momento messo sotto torchio da un investigatore ben poco disposto alla discussione pacifica. Considerando che il giovane astrofisico, chiaramente poco a suo agio con la polizia, ha nascosto la macchina fotografica della vittima in un momento di scarsa lucidità, Max si ritrova a dover entrare di soppiatto nel suo ufficio sigillato per recuperare la prova prima che l'investigatore possa metterci sopra le mani. Non una cosa comunque troppo complicata da fare per una ragazza in grado di passare liberamente da una linea temporale all'altra.

Moses è un bravo figliolo con chiare difficoltà nel relazionarsi o reagire alle situazioni di stress. Sarà plausibilmente il principale alleato di Max

Eviteremo, ovviamente, di anticiparvi quanto accade, ma nel complesso la narrativa sembra seguire i canoni della serie, con una classica spruzzata di "avventura Telltale" e conseguenze dirette (non immediatamente chiare) alle nostre scelte durante i dialoghi. Non dovrebbe sorprendere, comunque, considerando che il nuovo director ha alle spalle parecchia esperienza nel genere e ha lavorato ad alcuni dei titoli più iconici proprio di Telltale. Per quanto il focus sia, comunque, ancora una volta la trama, non è il caso di sottovalutare gli altri elementi, perché questo Life is Strange sembra avere un focus leggermente maggiore sulle meccaniche e il gameplay.