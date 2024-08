Tesla sta insegnando ai suoi robot a muoversi come esseri umani e per farlo assume un sacco di persone

Tesla sta assumendo persone per diventare modelli viventi per il suo robot umanoide Optimus. Il lavoro consiste nel indossare speciali tute per la cattura del movimento e imitare le azioni che si desidera che il robot apprenda. La posizione, descritta come "Operatore di raccolta dati" sul sito di lavoro di Tesla, offre fino a 48 dollari l'ora e richiede di camminare per oltre sette ore al giorno, portando fino a 13,5 kg di peso e indossando un visore VR per "lunghi periodi di tempo". Un'impresa che richiede una certa dose di allenamento per ogni candidato.

Questa tecnica di addestramento, sebbene comune nell'industria robotica, rappresenta una sfida senza precedenti per Tesla a causa della complessità del progetto Optimus. Secondo un esperto, potrebbero essere necessari milioni di ore di dati per portare il robot a un livello di funzionalità accettabile. Nonostante le promesse di Elon Musk di avere robot "veramente utili" in produzione il prossimo anno, Optimus sembra ancora lontano dalla realizzazione, insieme ai concorrenti di Boston Dynamics, Figure e Apptronik. Animesh Garg, ricercatore senior presso NVIDIA Research, ha stimato che il tempo necessario per addestrare completamente Optimus potrebbe superare milioni di ore di dati, con un costo potenziale di mezzo miliardo di dollari.

Il robot Optimus di Tesla

In sostanza, Tesla sta cercando disperatamente di insegnare a Optimus come comportarsi come un umano, ma la strada è ancora lunga. Se quindi siete interessati al lavoro, per candidarsi, è necessario avere un'altezza compresa tra 1,70 e 1,80 metri, in linea con le dimensioni previste per Optimus. A quanto pare Tesla ha già assunto oltre 50 persone per questo ruolo nell'ultimo anno.

Nel frattempo potrebbe essere il momento giusto per riflettere su come queste tecnologie influenzeranno il nostro futuro e quale impatto avranno sulle nostre vite quotidiane, mentre a Gamescom 2024 è anche disponibile la demo del primo gioco con "umani digitali".