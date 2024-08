I prossimi Final Fantasy arriveranno al lancio su PC? Il director del 16 dice la propria

Final Fantasy 16 arriverà a settembre su PC, dopo essere stato un'esclusiva PS5 per più di un anno. Ovviamente in parte è conseguenza degli accordi con Sony, ma Square Enix si è presa il proprio tempo per occuparsi della conversione.

Andando in avanti possiamo aspettarci che la compagnia giapponese dia priorità sempre alla versione console e che si debba attendere molto tempo per le versioni PC dei prossimi Final Fantasy? Il director di Final Fantasy 16 ha detto la propria a riguardo.