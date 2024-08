Final Fantasy 16 uscirà mai su Xbox Series X e S? Il director non chiude le porte a Microsoft

Final Fantasy 16 uscirà mai su Xbox Series X e S? Per adesso non ci sono annunci ufficiali in merito, ma negli scorsi giorni sono emerse delle voci di corridoio che volevano l'annuncio come sicuro e imminente. Così il giornalista di Windows Central, Jez Corden, ha voluto porre la domanda fatidica direttamente a Hiroshi Takai, il director del gioco, che in questi giorni sta promuovendo l'arrivo a settembre della versione PC.