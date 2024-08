Final Fantasy 16 su PC ha una data di uscita annunciata, trailer e demo disponibile da oggi

Il nuovo capitolo della celebre serie di RPG nipponici di Square Enix ha una sua pagina dedicata su Steam e su Epic Games Store , dalle quali possiamo trarre diverse informazioni a partire dal prezzo : Final Fantasy 16 può essere acquistato per 49,99€ sullo store di Valve per quanto riguarda l'edizione standard, ma non è l'unica disponibile.

La Complete Edition contiene tutte le espansioni

L'uscita dilazionata su PC non ha dunque portato Square Enix a proporre il pacchetto completo direttamente come versione standard, con l'editore che ha invece optato per due diverse edizioni, inserendo le espansioni nella Complete Edition.

Di conseguenza, quest'ultima è quella che comprende tutti i contenuti in assoluto, comprese le espansioni Echoes of the Fallen e The Rising Tide.

L'uscita di Final Fantasy 16 è dunque fissata per il 17 settembre 2024 su PC, ma il titolo può già essere acquistato anticipatamente: in questo caso possiamo accedere ad alcuni contenuti bonus come l'accessorio "Portafortuna di Cait Sith", l'oggetto prezioso "Bobina per orchestrion Sixteen Bells" e l'arma "Brave Blade".

Nel frattempo, su Steam ed Epic Games Store potete scaricare la demo del gioco Square Enix a questo indirizzo, che verosimilmente dovrebbe corrispondere a quella uscita prima del lancio su PS5, comprendente la parte iniziale della storia.