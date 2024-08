Nintendo Switch Online propone 4 giochi completi in prova gratuita per una settimana

Nintendo ha una proposta veramente interessante per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online in questa settimana: 4 giochi completi in prova gratuita da oggi fino al 25 agosto, cosa che consente di poter sperimentare in maniera davvero molto approfondita i titoli in questione.

I giochi in prova sono i seguenti:

Tetris Effect Connected

Power Wash Simulator

Enter the Gungeon

Cassette Beasts

L'offerta rientra nella classica iniziativa dei giochi in prova, ma in questo caso è estesa a ben quattro titoli invece di uno solo come accade solitamente, consentendo per una settimana di poterli scaricare e giocare completamente gratis.