La Biblioteca della Dieta Nazionale giapponese, ha dichiarato che i giochi pubblicati su schede con chiave di gioco per Nintendo Switch 2 non sono idonei alla conservazione. La NDL è una delle biblioteche più grandi del mondo, ed è anche l'unica biblioteca con deposito legale dell'intero Giappone, il che significa che obbliga gli editori nazionali a fornire copie di tutte le nuove pubblicazioni a fini di raccolta e conservazione.

A partire da ottobre 2000, la biblioteca ha iniziato a ospitare supporti come CD e cartucce di videogiochi in adeguate condizioni di archiviazione, diventando l'istituzione chiave per la conservazione dei giochi giapponesi. Attualmente, la NDL possiede oltre 9.600 titoli, che includono la maggior parte di quelli pubblicati a livello nazionale da ottobre 2000 (solo versioni fisiche) e alcuni pubblicati in precedenza (raccolti tramite donazioni).