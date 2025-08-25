Romeo is a Dead Man, il nuovo action di Suda51, potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2

A confermarlo è stato lo stesso Suda51 in un'intervista con GameXplain, dove ha espresso il desiderio di portare il gioco sulla console di casa Nintendo . Il team è già al lavoro su una serie di test tecnici per valutare la compatibilità del titolo con la piattaforma.

Grasshopper Manufacture sta eseguendo dei test su Switch 2

"Proprio in questo momento, siamo nel bel mezzo di una serie di test per capire se possiamo portarlo su Switch 2", ha riferito Suda51. "Personalmente mi piacerebbe moltissimo vederlo su Switch 2. Spero davvero che funzioni. Dipende tutto dai risultati di questi test che stiamo facendo.

"Se Epic ci darà una mano, il gioco è sviluppato con Unreal Engine, e se tutto funzionerà su Switch 2, allora faremo il possibile per portarcelo."

Annunciato durante lo State of Play di Sony lo scorso giugno, Romeo is a Dead Man ci mette nei panni di Romeo Stargazer, un poliziotto trasformato in cyborg dopo essere stato quasi ucciso da una creatura mostruosa. La sua rinascita, però, provoca una frattura nel continuum spazio-temporale, e Romeo viene reclutato dall'FBI Space-Time, un'agenzia che combatte il crimine interdimensionale. La sua missione: inseguire criminali provenienti da universi alternativi e ritrovare Juliet, la sua amata scomparsa.

Il gioco si presenta come un action in terza persona frenetico, ambientato in dimensioni parallele e caratterizzato da un sistema di combattimento ibrido che combina armi da fuoco, spade laser e poteri speciali. Tra le abilità più spettacolari spicca il Bloody Summer, un attacco che sfrutta il sangue dei nemici per ribaltare anche le situazioni più disperate.

Il gioco è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con il lancio previsto durante il corso del 2026, il più lontano possibile dal lancio di GTA 6.