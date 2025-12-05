La data di uscita di Romeo is a Dead Man è stata svelata per PC e console: non manca troppo

Tramite un comunicato ufficiale, Grasshopper Manufacture Inc. e Goichi 'Suda51' Suda hanno svelato la data di uscita di Romeo is a Dead Man, previsto per PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC (via Steam) .

Il trailer di Romeo is a Dead Man

Parliamo di una nuova IP, la prima dopo cinque anni da parte di Suda51, già autore della trilogia di No More Heroes, The Silver Case e Shadows of the Damned. Gli autori promettono un titolo d'azione ultra violento e sanguinolento, con una storia originale e "fuori di testa".

Romeo is a Dead Man ci mette nei panni di Romeo Stargazer, un agente speciale della divisione Spazio-Tempo dell'FBI. Il suo compito è di andare a caccia dei fuggitivi più ricercati nell'intero multiverso, sfruttando un arsenale di armi corpo a corpo e bocche da fuoco. Inoltre, Romeo deve andare in cerca della propria ragazza, Juliet, che è improvvisamente scomparsa.

"Ora che abbiamo vinto la nostra sfida contro *ehm* un certo videogioco del 2026 rinviato due volte, possiamo scoprire le nostre carte e confermare che non abbiamo mai avuto intenzione di lanciare il gioco a maggio", ha dichiarato Goichi "Suda51" Suda, direttore esecutivo/sceneggiatore/produttore di Grasshopper Manufacture. "Stiamo modificando lo spazio-tempo per dare gli ultimi ritocchi a Romeo is a Dead Man prima del suo lancio il prossimo febbraio".

Ricordiamo infine che abbiamo provato Romeo is a Dead Man, con tanto di intervista a Suda51.