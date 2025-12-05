Resident Evil Requiem sarà ai The Game Awards 2025

Tra questi ora si aggiunge anche Resident Evil Requiem , uno dei titoli più attesi e punta di diamante della line-up Capcom per il prossimo anno. L'annuncio è arrivato direttamente dal conduttore e organizzatore Geoff Keighley, tramite un messaggio su X.

Manca una settimana all'edizione 2025 dei The Game Awards e, come da tradizione, iniziano ad arrivare le prime conferme sui giochi che saranno protagonisti dell'evento.

Un nuovo terrificante assaggio del survival horror di Capcom

"Sintonizzatevi per un nuovo terrificante sguardo a Resident Evil Requiem durante i The Game Awards", recita il post di Keighley. In altre parole, possiamo aspettarci un nuovo trailer che potrebbe svelare ulteriori dettagli sulla trama o sugli oscuri segreti della moderna Raccoon City.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I fan della serie potranno seguire il nuovo trailer in diretta durante i The Game Awards 2025, in programma dalle 1:30 italiane del 12 dicembre. L'orario non è dei più comodi, ma niente paura: troverete il trailer e tutte le novità svelate durante l'evento direttamente sulle nostre pagine.

Sappiamo per certo che non sarà l'ultima occasione per vedere in azione Resident Evil Requiem prima del debutto ufficiale, fissato per il 27 febbraio. Capcom ha infatti annunciato nelle scorse settimane un evento interamente dedicato alla serie, il Resident Evil Showcase, previsto per l'inizio del prossimo anno. Inoltre, pochi giorni fa sono state mostrate brevi sequenze di gameplay inedite con zombi e una nuova ambientazione mai vista prima.