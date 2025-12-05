Netflix vince l'asta per Warner Bros. Discovery ed entra in trattativa per l'acquisizione

Netflix ha superato la concorrenza di altri colossi dell'intrattenimento come Paramount Skydance e Comcast, aggiudicandosi l'asta per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery. L'operazione è ora in fase di trattativa esclusiva e, se dovesse andare in porto, potrebbe ridisegnare radicalmente il panorama dei media e dello streaming.

Secondo quanto riportato, Netflix ha prevalso grazie a un'offerta di 28 dollari per azione (contro i 26 dollari attuali), in gran parte pagata in contanti, che il consiglio di amministrazione di WBD non ha potuto rifiutare. È prevista inoltre una breakup fee da 5 miliardi di dollari nel caso in cui l'accordo venisse bloccato dalle autorità antitrust.