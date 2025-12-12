Quanto spazio avrà Leon in Resident Evil Requiem? Capcom svela cosa aspettarsi

Ai The Game Awards 2025 è stato svelato il segreto di Pulcinella di Capcom: Leon Kennedy sarà uno dei personaggi di Resident Evil Requiem .

Cosa ha detto Capcom su Leon in Resident Evil Requiem

"In termini di gameplay, le sezioni giocabili con Grace e Leon sono quasi equamente suddivise", ha affermato Nakanishi, paragonando la struttura del gioco a quella di Resident Evil: Revelations, che vedeva protagonisti sia Chris Redfield che Jill Valentine.

Leon in Resident Evil Requiem

"È quasi come avere due giochi con tipi di tensione completamente diversi mescolati insieme", ha continuato Nakanishi. "All'inizio temevamo che i giocatori non sarebbero riusciti a stare al passo, ma ora riteniamo che il contrasto conferisca al gioco un ritmo unico, come tuffarsi in una vasca di acqua fredda dopo essere stati in una sauna calda (ride)".

"La battaglia questa volta spingerà Leon al limite più che mai, e questa è una parte cruciale dell'esperienza", ha osservato Nakanishi. "È il tipo che non esita a sacrificarsi per salvare gli altri, ma non è arrogante al riguardo e ha un animo appassionato. Spero che apprezzerete anche il suo umorismo sottile e il sarcasmo raffinato che solo un uomo maturo può avere".

"Sebbene sia un personaggio che ha molte responsabilità sulle spalle, abbiamo prestato molta attenzione nel perfezionarlo per renderlo un 'ikeoji' (un uomo più anziano affascinante e attraente)", ha concluso Nakanishi. "Le reazioni al trailer su questo fronte ci hanno reso felici (ride)".

