Resident Evil Requiem, un leak del PS Store conferma il ritorno di un personaggio storico della serie

Da tempo circolano voci secondo cui Grace Ashcroft non sarà l'unica protagonista di Resident Evil Requiem , ma sarà affiancata da un personaggio iconico della saga.

Uno dei segreti peggio custoditi della serie

Come segnalato da vari utenti, acquistando la Deluxe Edition del gioco sullo store digitale di Sony e avviando il preload compare una nuova icona di copertina (nell'immagine qui sotto). L'artwork mostra Grace in primo piano, mentre sullo sfondo è ben visibile Leon S. Kennedy, protagonista di Resident Evil 2, 4 e 6, oltre che di numerosi film in CGI della saga.

È plausibile che quella mostrata per errore sia la copertina definitiva di Resident Evil Requiem, pensata per essere svelata solo in un secondo momento, magari dopo il trailer in programma per i The Game Awards di questa settimana o durante il Resident Evil Showcase di gennaio.

In ogni caso, il danno è ormai fatto. E difficilmente sorprenderà i fan: da tempo le indiscrezioni indicavano Leon come secondo protagonista giocabile di Requiem. Lo stesso PlayStation Store aveva già lasciato trapelare l'informazione in passato, sebbene mancasse una conferma ufficiale. Non a caso, i producer di Capcom avevano invitato a non prendere per certe tutte le voci circolate online, probabilmente nel tentativo di mantenere alta l'attesa prima di annunciare ufficialmente il ritorno del personaggio.