Leon sarà presente in Resident Evil Requiem? Il producer di Capcom fa un commento al riguardo

In sostanza, il producer ha smentito un'informazione che era stata presa come possibile prova della presenza di Leon, senza però smentire di fatto che il personaggio sia presente in Resident Evil Requiem, dunque lasciando la questione aperta.

Ovviamente non si è potuto sbilanciare sull'argomento, considerando che la compagnia ha intenzione di mantenere il segreto su alcuni aspetti del gioco, ma Masato Kumazawa ha comunque voluto dire qualcosa su tutta questa discussione che è emersa sulla possibile presenza di Leon come uno dei protagonisti del nuovo capitolo.

In qualche modo, la presenza o meno di Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem ha preso un po' il sopravvento sulle discussioni riguardanti il nuovo gioco, tanto che il producer Capcom impegnato sullo sviluppo ha recentemente fatto un commento interessante sulla questione.

Una smentita, ma parziale

In un'intervista pubblicata da Stevivor, Kumazawa si è rivolto in particolare alle voci di corridoio che si sono concentrate intorno a una presunta immagine di Resident Evil Requiem, che sembrava ritrarre Leon con una benda sull'occhio a confermare la sua presenza nel nuovo gioco.

Ebbene, questa immagine sarebbe falsa, costruita forse con intelligenza artificiale e dunque al centro di una vera e propria fake news, ha spiegato Kumazawa.

"A parte le informazioni ufficiali rilasciate da Capcom, il resto è più un lavoro investigativo [da parte dei giocatori]", ha spiegato il producer, "Quindi suggerirei di non prendere tutto per oro colato".

Poi si è avvicinato più al caso particolare: "Considerando che ora è possibile [utilizzare l'intelligenza artificiale per creare] video e foto, non sappiamo più cosa sia vero e cosa sia falso. I giocatori sono liberi di credere a ciò che vogliono; quello che vorrei dire è che, a meno che non sia stato rilasciato ufficialmente da Capcom, non possiamo darvi alcuna conferma".

Quindi, più nello specifico, ha riferito: "Ultimamente è apparsa una foto di Leon con una benda sull'occhio, che sembrerebbe comunicare che c'è un DLC o un nuovo costume per Leon, ma, per sicurezza, vi dico che si tratta di fake news".

Bisogna considerare comunque che la traduzione dal giapponese potrebbe non essere del tutto corretta, in ogni caso l'idea è che Kumazawa non abbia del tutto smentito la possibilità che Leon possa essere presente, ma ha categoricamente riferito che l'immagine in questione è falsa.

Di recente, Capcom ha riferito che Resident Evil Requiem non avrà i problemi tecnici di Monster Hunter Wilds al lancio su PC.