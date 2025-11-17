Un classico dei survival horror dei primi anni 2000 potrebbe tornare in una nuova versione

In base ad alcuni indizi emersi online, si stanno scatenando le voci di corridoio sul possibile ritorno di un classico dei survival horror dei primi anni 2000 in una nuova versione: si tratterebbe di Cold Fear, su cui si stanno concentrando alcuni rumor.
La questione parte dal fatto che il gioco è stato rimosso da Steam di recente, cosa che potrebbe far pensare a una sua possibile riproposizione sul mercato in una nuova versione, che sarebbe distinta da quella vecchia e forse andrebbe a rimpiazzarla sullo store di Valve.
Ovviamente non c'è nulla di certo, ma non sarebbe la prima volta che accade una cosa del genere: anche in precedenza, poco prima del lancio di remaster o remake di giochi classici, le versioni originali in certi casi sono state rimosse da Steam.
Un ritorno che potrebbe avere senso
È un indizio vago ma potrebbe avere senso: Cold Fear è uscito originariamente nel 2005, sviluppato da Darkworks e pubblicato da Ubisoft, lanciato su PS2, Xbox e PC.
Si trattava di un periodo piuttosto pieno di giochi del genere, nonché dello stesso anno in cui è uscito l'originale Resident Evil 4, dunque Cold Fear non è mai emerso in maniera particolarmente brillante dalla concorrenza, ma è diventato una sorta di cult.
L'ambientazione particolare, che ci trasportava su una nave in balia del mare artico a temperature polari, richiamava un po' la tradizione fantascientifica de La Cosa e titoli similari (il cui videogioco è peraltro proprio tornato sulle scene con un remaster), a cui gli appassionati sono da sempre affezionati.
Non è probabilmente riuscito ad esprimere in pieno il suo potenziale e non ha ottenuto vendite incredibili, tuttavia potrebbe essere un buon candidato per un ritorno sulle scene, visto il recente revival per il periodo e per il genere in questione.
In effetti, la proprietà intellettuale è stata recentemente acquisita da Atari, proprio lo scorso agosto, insieme ad altri titoli Ubisoft dormienti come I Am Alive, Child of Eden, Grow Home e Grow Up, con lo specifico intento di rilanciarli in qualche modo, dunque Cold Fear potrebbe tornare con un remaster o remake nel prossimo periodo.