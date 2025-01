The Thing: Remastered è il gioco di Nightdive venduto più velocemente al lancio

Atari ha rivelato nel suo ultimo rapporto finanziario che The Thing: Remastered è il gioco di Nightdive Studios venduto più velocemente al lancio, dunque a quanto pare la remaster è stata un successo.

"The Thing: Remastered è stato accolto in maniera positiva sia dalla critica che dai giocatori ed è diventato il titolo di Nightdive Studios venduto più velocemente al lancio su tutti gli store digitali per PC e console", si legge nel documento in questione.

Parole che di certo avranno fatto felici gli sviluppatori del team americano, ormai da tempo specializzato in questo genere di progetti e sempre pronto a cimentarsi con l'ennesima riedizione di un classico.