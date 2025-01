Kojima pubblica un post su M - Il Figlio del Secolo e gli italiani subito invadono i commenti

Hideo Kojima è noto soprattutto in quanto creatore di videogiochi, in particolar modo della serie di Metal Gear e più recentemente di Death Stranding, che dovrebbe ricevere un secondo capitolo quest'anno. I fan sanno però benissimo che il creativo è anche un grandissimo amante di cinema e televisione e spesso usa i social media per segnalare ciò che più gli interessa.

A questo giro, pare proprio che Kojima abbia messo gli occhi su una produzione legata all'Italia: M - Il Figlio del Secolo, di Sky Original con regia di Joe Wright e con Luca Marinelli nei panni di Mussolini.